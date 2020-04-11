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Фамилии людей на обмен меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно — министр

Суббота, 11 апреля 2020, 03:36
Фамилии людей на обмен меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно — министр

Кремль еще не предоставил окончательные списки людей, которые будут участвовать в обмене.

Источник: министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Резников в эфире телеканала "Украина 24", сообщает ZN.ua

Прямая речь: "Принципиально в среду ... мы договорились, прозвучала дата - не позднее 17 апреля. Чтобы к Пасхе, чтобы в эти праздники наши люди могли встретить на подконтрольной территории Украины ... Мы ожидаем окончательно подтверждения от российской стороны, точное количество и точных фамилий, которые они готовы включить в обмен.

Но сегодня ясно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, каждый день".

Напомним:

  • В ТКГ договорились об обмене пленными не позднее Пасхи.
  • Из-за карантина и распространения коронавируса встреча ТКГ в среду проходит в формате видеоконференции.

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Темы: обменРосcиявойна
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