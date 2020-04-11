На Рівненщині почали тестувати медиків на коронавірус
На Рівненщині деякі категорії медичних працівників перевірятимуть на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів.
Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook
Дослівно: "Задля безпеки лікарів та впевненості пацієнтів у безпечному госпітальному середовищі обласна комісія ТЕБ та НС розширила алгоритм дослідження осіб, що підлягають обстеженню на коронавірус. До переліку додали медичний персонал. Їх перевірятимуть за допомогою ПЛР-тестів".
Деталі: В першу чергу, дослідження проходитимуть медики, які мають прояви гострих респіраторних хвороб. Згодом лікарі, які найближче контактують з колом хворих на COVID-19. І потім тестуватимуть медиків, які контактували з медперсоналом, що лікують хворих на COVID-19 і членів родин лікарів, які мають прояви ГРЗ.
Як повідомив Коваль, у п'ятницю в Рівненській обласній лікарні уже провели 53 швидких тести для працівників реанімації, травматології та лабораторії, які перебувають на зміні. Усі результати - негативні.
З понеділка продовжать тестувати й інших медиків.
Голова ОДА також уточнив, що загалом на Рівненщині виявлено 99 випадків захворювання на COVID-19.
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Передісторія:
- 9 квітня у Тернополі розпочали масово тестувати на коронавірус сімейних лікарів, педіатрів та працівників спецтранспорту.
- 10 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що коронавірусом в Україні вже заразилися 334 медичних працівника.
- Станом на ранок 10 квітня в Україні підтверджено 2203 випадки захворювання на COVID-19. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 69 людей.