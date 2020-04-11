На Рівненщині почали тестувати медиків на коронавірус

На Рівненщині деякі категорії медичних працівників перевірятимуть на коронавірус за допомогою ПЛР-тестів.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Дослівно: "Задля безпеки лікарів та впевненості пацієнтів у безпечному госпітальному середовищі обласна комісія ТЕБ та НС розширила алгоритм дослідження осіб, що підлягають обстеженню на коронавірус. До переліку додали медичний персонал. Їх перевірятимуть за допомогою ПЛР-тестів".

Деталі: В першу чергу, дослідження проходитимуть медики, які мають прояви гострих респіраторних хвороб. Згодом лікарі, які найближче контактують з колом хворих на COVID-19. І потім тестуватимуть медиків, які контактували з медперсоналом, що лікують хворих на COVID-19 і членів родин лікарів, які мають прояви ГРЗ.

Як повідомив Коваль, у п'ятницю в Рівненській обласній лікарні уже провели 53 швидких тести для працівників реанімації, травматології та лабораторії, які перебувають на зміні. Усі результати - негативні.

З понеділка продовжать тестувати й інших медиків.

Голова ОДА також уточнив, що загалом на Рівненщині виявлено 99 випадків захворювання на COVID-19.

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