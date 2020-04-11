На Ровенщине начали тестировать медиков на коронавирус

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Суббота, 11 апреля 2020, 08:22

В Ровенской области некоторые категории медицинских работников будут проверять на коронавирус с помощью ПЦР-тестов.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Дословно: "Для безопасности врачей и уверенности пациентов в безопасной госпитальной среде областная комиссия ТЭБ и ЧС расширила алгоритм исследования лиц, подлежащих обследованию на коронавирус. В перечень добавили медицинский персонал. Их будут проверять с помощью ПЦР-тестов".

Детали: В первую очередь, исследования будут проходить медики, имеющие проявления острых респираторных заболеваний. Впоследствии врачи, которые ближе всего контактируют с кругом больных COVID-19. И потом будут тестировать медиков, контактировавших с медперсоналом, который лечит больных COVID-19 и членов семей врачей, имеющих проявления ОРЗ.

Как сообщил Коваль, в пятницу в Ровенской областной больнице уже провели 53 быстрых теста для работников реанимации, травматологии и лаборатории, находящихся на смене. Все результаты – отрицательные.

С понедельника продолжат тестировать и других медиков.

Председатель ОГА также уточнил, что всего на Ровенщине выявлено 99 случаев заболевания COVID-19.

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Предыстория:

  • 9 апреля в Тернополе начали массово тестировать на коронавирус семейных врачей, педиатров и работников спецтранспорта.
  • 10 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника.
  • По состоянию на утро 10 апреля в Украине подтверждены 2203 случая заболевания COVID-19. В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 69 человек.

Украинская правда
Темы: Ровенская область коронавирус


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