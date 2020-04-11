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Комендантська година можлива лише за умови надзвичайного стану – поліція

Субота, 11 квітня 2020, 09:47
Комендантська година можлива лише за умови надзвичайного стану – поліція

Рішення комісій з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій щодо обмеження свободи пересування громадян носять рекомендаційний характер, комендантська година можлива лише за умови введення надзвичайного стану.

Джерело: Нацполіція України

Дослівно: "Постановою Кабінету міністрів України та постановою головного державного санітарного лікаря України прийнято ряд карантинних заходів та рекомендацій для попередження поширення коронавірусної інфекції. Поліція та Нацгвардія насамперед проводить широку роз‘яснювальну та профілактичну роботу серед громадян щодо необхідності їх дотримання.

Водночас у кількох регіонах місцеві комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про тимчасову заборону громадянам виходити з дому (з 13-ї години 11 квітня до 06-ї години ранку 13 квітня).

Утім це рішення комісії носить виключно рекомендаційний характер, адже комендантська година можлива лише за умови введення правового режиму надзвичайного стану".

Деталі: Водночас у поліції зазначили, що в умовах надзвичайної ситуації допускаються обмеження роботи громадського транспорту, підприємств та організацій.

Що передувало: На Волині, Закарпатті та у Чернівецькій області ввели режим максимального обмеження пересування на вихідних – людей просять не виходити з дому з 13:00 суботи до 6:00 понеділка.

Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендувала обмежити перебування в громадських місцях на вихідні та свята.

"Українська правда" у Threads

Теми: карантинкоронавірусполіціяправа людини
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