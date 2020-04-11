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Комендантский час возможен только при чрезвычайном положении – полиция

Суббота, 11 апреля 2020, 09:47
Комендантский час возможен только при чрезвычайном положении – полиция

Решения комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по ограничению свободы передвижения граждан носят рекомендательный характер, комендантский час возможен только при условии введения чрезвычайного положения.

Источник: Нацполиция Украины

Дословно: "Постановлением Кабинета министров Украины и постановлением главного государственного санитарного врача Украины принят ряд карантинных мер и рекомендаций для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Полиция и Нацгвардия прежде всего проводит широкую разъяснительную и профилактическую работу среди граждан о необходимости их соблюдения.

В то же время в ряде регионов местными комиссиями по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о временном запрете гражданам выходить из дома (с 13 часов 11 апреля по 06 часов утра 13 апреля).

Впрочем, это решение комиссии носит исключительно рекомендательный характер, ведь комендантский час возможен только при условии введения правового режима чрезвычайного положения".

Детали: В то же время, в полиции отметили, что в условиях чрезвычайной ситуации допускаются ограничения работы общественного транспорта, предприятий и организаций.

Что было раньше: На Волыни, Закарпатье и в Черновицкой области ввели режим максимального ограничения передвижения на выходных – людей просят не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала ограничить пребывание в общественных местах на выходные и праздники.

Украинская правда

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Темы: карантинкоронавирусполицияправа человека
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