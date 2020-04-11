У МОЗ розповіли, де найбільше нових випадків коронавірусу

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу зареєстровано в Києві, а також у Житомирській, Вінницькій та Чернівецькій областях.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу

Пряма мова: "За минулу добу підтверджено 308 випадків, з них 18 дітей. Всього зафіксовано 2511 випадків, 163 дитини захворіло.

За останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована в міста Києві – 48 випадків, на другому місці Житомирська область (45 випадків), Вінницька область (40) і Чернівецька (39 випадків).

Приріст підтверджених випадків за минулу добу становить 13%".

Деталі: Госпіталізовано за минулу добу 94 особи, з них 1 дитина.

Всього госпіталізовано з початку епідемії 1017 осіб, з них 43 дитини. На апараті ШВЛ перебуває 45 осіб, з них жодної дитини.

Готові до надання інтенсивної терапії 1944 апарати ШВЛ, задіяно 162 апарати (з них 45 для хворих з коронавірусом).

За минулу добу одужало 18 осіб, в тому числі 3 медпрацівники.

Загалом найбільше випадків з COVID-19 зареєстровано у Чернівецькій області (409), місті Києві (396), Івано-Франківській області (274), Тернопільській області (208) та Вінницькій області (151).

Показник захворюваності на COVID-19 в Україні на 100 тисяч населення наразі складає 6,0%. Показник летальності від COVID-19 в Україні на сьогодні складає 2,9%.

80% пацієнтів, які померли від коронавірусної хвороби, мали супутні захворювання: цукровий діабет, серцево-судинні захворювання, новоутворення, захворювання нирок і легень.

Що передувало: Станом на ранок суботи в Україні підтверджено 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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