В Минздраве рассказали, где больше всего новых случаев коронавируса

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Суббота, 11 апреля 2020, 11:07

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки зарегистрировано в Киеве, а также в Житомирской, Винницкой и Черновицкой областях.

Источник: главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в субботу

Прямая речь: "За прошедшие сутки подтверждено 308 случаев, из них 18 детей. Всего зафиксировано 2511 случаев, 163 ребенка заболело.

За последние сутки наибольшее количество случаев зарегистрировано в города Киеве – 48 случаев, на втором месте Житомирская область (45 случаев), Винницкая область (40) и Черновицкая (39 случаев).

Прирост подтвержденных случаев за минувшие сутки составляет 13%".

Детали: Госпитализированы за минувшие сутки 94 человека, из них 1 ребенок.

Всего госпитализировано с начала эпидемии 1017 человек, из них 43 ребенка. На аппарате ИВЛ находится 45 человек, из них ни одного ребенка.

Готовы к оказанию интенсивной терапии 1944 аппараты ИВЛ, задействовано 162 аппарата (из них 45 для больных с коронавирусом).

За минувшие сутки выписаны 18 человек, в том числе 3 медработника.

В общем больше всего случаев с COVID-19 зарегистрировано в Черновицкой области (409), Киеве (396), Ивано-Франковской области (274), Тернопольской области (208) и Винницкой области (151).

Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине на 100 тысяч населения в настоящее время составляет 6,0%. Показатель летальности от COVID-19 в Украине – 2,9%.

80% пациентов, умерших от коронавирусной болезни, имели сопутствующие заболевания: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, новообразования, заболевания почек и легких.

Что предшествовало: По состоянию на утро субботы в Украине подтверждено 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: Минздрав коронавирус


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