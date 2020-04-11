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На Кіровоградщині коронавірус виявили у 43 медиків

Субота, 11 квітня 2020, 11:42
На Кіровоградщині коронавірус виявили у 43 медиків

На Кіровоградщині зі 106 зафіксованих хворих на коронавірусну хворобу 43 – медпрацівники.

Джерело: голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь у Facebook

Деталі: Із 43 хворих медпрацівників 8 медпрацівників обласної лікарні, 20 медпрацівників обласного госпіталю ветеранів війни, 4 медпрацівників Центральної міської лікарні в Кропивницькому, 6 медпрацівників приватної клініки, 1 медпрацівник онкоцентру, 1 медпрацівник Центру репродуктивної медицини, 1 медпрацівник Центру екстреної медичної допомоги та 2 працівниці аптеки.

Всього станом на 11:00 11 квітня на Кіровоградщині лабораторним методом підтверджено 106 випадків захворювання на COVID-19, із яких 6 летальних.

41 мешканець Кіровоградщини має легкий перебіг хвороби й лікується вдома, 59 осіб госпіталізовано.

Що передувало: 7 квітня повідомлялося, що захворювання на коронавірус на Кіровоградщині підтвердили у 21 медика.

10 квітня міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив, що коронавірусом в Україні вже заразилися 334 медичних працівника.

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі 

Українська правда
Теми: Кіровоградська областькоронавірусмедицина
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