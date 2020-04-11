В Кировоградской области коронавирус обнаружили у 43 медиков

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Суббота, 11 апреля 2020, 11:42

В Кировоградской области из 106 зафиксированных больных коронавирусной болезнью 43 – медработники.

Источник: председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь в Facebook

Детали: Из 43 больных медработников: 8 медработников областной больницы, 20 медработников областного госпиталя ветеранов войны, 4 медработников Центральной городской больницы в Кропивницком, 6 медработников частной клиники, 1 медработник онкоцентра, 1 медработник Центра репродуктивной медицины, 1 медработник Центра экстренной медицинской помощи и 2 работницы аптеки.

Всего по состоянию на 11:00 11 апреля в Кировоградской области лабораторным методом подтверждено 106 случаев заболевания COVID-19, из которых 6 летальных.

41 житель Кировоградской области имеет легкое течение болезни и лечится дома, 59 человек госпитализированы.

Что предшествовало: 7 апреля сообщалось, что заболевание коронавирус подтвердили у 21 медика на Кировоградщине.

10 апреля министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что коронавирусом в Украине уже заразились 334 медицинских работника.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире 

Украинская правда
Темы: Кировоградская область коронавирус медицина


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