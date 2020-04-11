Ще 7 випадків коронавірусу в ЗСУ
Субота, 11 квітня 2020, 21:58
У Збройних силах України 11 квітня виявили ще сімох хворих на Covid-19, загальна кількість зросла до 17.
Джерело: Міністерство оборони у Твіттер
Дослівно: "11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".
11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020
Нагадаємо:
- У Збройних силах України зафіксовано перше одужання від COVID-19 – у військової лікарки Хмельницького військового шпиталю.
- Станом на 10 квітня кількість військових, які захворіли на коронавірус, складала 10 осіб.
Українська правда