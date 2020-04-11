Ще 7 випадків коронавірусу в ЗСУ

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Субота, 11 квітня 2020, 21:58

Джерело: Міністерство оборони у Твіттер

Дослівно: "11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".

Нагадаємо:

  • У Збройних силах України зафіксовано перше одужання від COVID-19 – у військової лікарки Хмельницького військового шпиталю.
  • Станом на 10 квітня кількість військових, які захворіли на коронавірус, складала 10 осіб.

Українська правда
Теми: коронавірус Збройні сили Covid-2019 епідемія


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