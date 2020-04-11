Ще 7 випадків коронавірусу в ЗСУ

Джерело: Міністерство оборони у Твіттер

Дослівно: "11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2".

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020

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