Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ
Суббота, 11 апреля 2020, 21:58
В Вооруженных силах Украины 11 апреля обнаружили еще семь больных Covid-19, общее количество возросло до 17.
Источник: Министерство обороны в Твиттер
Дословно: "11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".
11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.— Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020
Напомним:
- В Вооруженных Силах Украины зафиксировано первое выздоровления от COVID-19 военного врача Хмельницкого военного госпиталя.
- По состоянию на 10 апреля количество военных, заболевших коронавирусом, составляло 10 человек.
Украинская правда