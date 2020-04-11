Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ

В Вооруженных силах Украины 11 апреля обнаружили еще семь больных Covid-19, общее количество возросло до 17.

Источник: Министерство обороны в Твиттер

Дословно: "11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020

Напомним: