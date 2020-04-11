Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ

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Суббота, 11 апреля 2020, 21:58

В Вооруженных силах Украины 11 апреля обнаружили еще семь больных Covid-19, общее количество возросло до 17.

Источник: Министерство обороны в Твиттер

Дословно: "11 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано еще 7 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2".

Напомним:

  • В Вооруженных Силах Украины зафиксировано первое выздоровления от COVID-19 военного врача Хмельницкого военного госпиталя.
  • По состоянию на 10 апреля количество военных, заболевших коронавирусом, составляло 10 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус Вооруженные силы Covid-2019 эпидемия


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