Москву закривають на в'їзд, з 15 квітня там введуть особливий режим

У столиці Росії а також у Підмосков'ї вводять спеціальні дозволи для поїздок на громадському і будь-якому особистому транспорті, а дорожнім патрулям дозволяють не пускати в Москву іногородніх без спецперепусток.

Джерела: "Медуза", "Російська служба BBC"

Деталі: За словами джерел російських ЗМІ в ДІБДР, пости дорожньо-патрульної служби будуть розвертати машини з регіонів на в'їзді в Москву. При цьому водії, яких зупинять, зобов'язані будуть пояснити причини порушення правил самоізоляції. Як пише "Російська служба BBC", у ДІБДР веліли своїм співробітникам при цьому посилатися на указ мера російської столиці Сергія Собяніна, в якому прописані обмежувальні заходи у зв'язку з епідемією коронавирусної інфекції.

Увечері 11 квітня стало відомо, що Собянін підписав указ про введення в Москві "цифрових пропусків". Аналогічні "пропуски" введуть і в Підмосков'ї. Вони будуть обов'язкові для будь-яких поїздок на особистому і громадському транспорті. Оформити пропуск можна буде з 13 квітня. З 15 квітня він стане обов'язковим для поїздок.

При цьому москвичам на кожну поїздку в магазин чи аптеку теж потрібна буде перепустка, дозволи для таких поїздок будуть відрізнятися від перепусток для громадян, які їздять на роботу і не можуть дотримуватися карантину.

Дослівно: "Розпорядження ДІБДР обмежити в'їзд в місто надійшло на тлі виступу в п'ятницю, 10 квітня, мера Сергія Собяніна. Він анонсував введення в столиці пропускного режиму". "Перепустки будуть перевіряти спеціальні патрулі. Яке відомство буде відповідати за це, поки невідомо. Москвичі і жителі області повинні будуть пред'явити їм паспорт і перепустку - тобто, показати роздруківку або екран смартфона. Перевіряти перепустку будуть за допомогою спеціального додатку, встановленого на планшетах патрульних".

Нагадаємо: