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Москву закрывают на въезд, с 15 апреля там введут особый режим

Суббота, 11 апреля 2020, 23:04
Москву закрывают на въезд, с 15 апреля там введут особый режим

В столице России а также в Подмосковье вводят специальные разрешения для поездок на общественном и любом личном транспорте, а дорожным патрулям приказали не пускать в Москву иногородних граждан без спецпропуска.

Источники: "Медуза", "Русская служба BBC"

Детали: По словам источников российских СМИ в ГИБДД, посты дорожно-патрульной службы будут разворачивать машины из регионов на въезде в Москву. При этом водители, которых остановят, обязаны будут объяснить причины нарушения правил самоизоляции. Как пишет "Русская служба BBC", в ГИБДД велели своим сотрудникам при этом ссылаться на указ мэра российской столицы Сергея Собянина, в котором прописаны ограничительные меры в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

Вечером 11 апреля стало известно, что Собянин подписал указ о введении в Москве "цифровых пропусков". Аналогичные "пропуска" введут и в Подмосковье. Они будут обязательны для любых поездок на личном и общественном транспорте. Оформить пропуск можно будет с 13 апреля. С 15 апреля он станет обязательным для поездок.

При этом москвичам на каждую поездку в магазин или аптеку тоже нужен будет пропуск, пропуска для таких поездок будут отличаться от пропусков для граждан, которые ездят на работу и не могут придерживаться карантина.

Дословно: "Распоряжение ГИБДД ограничить въезд в город поступило на фоне выступления в пятницу, 10 апреля, мэра Сергея Собянина. Он анонсировал введение в столице пропускного режима". "Пропуска будут проверять специальные патрули. Какое ведомство будет отвечать за это, пока неизвестно. Москвичи и жители области должны будут предъявить им паспорт и пропуск — то есть, показать распечатку или экран смартфона. Проверять пропуска будут с помощью специального приложения, установленного на планшетах патрульных".

Напомним:

  • Россия заявила о "стрессе" Минздрава и готовит почти 100 тысяч коек для больных COVID-19.
  • 25 марта Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля, чтобы предупредить распространение вируса, а затем продолжил "каникулы" до конца апреля.

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Темы: РосcияэпидемияCovid-2019коронавирус
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