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В РФ заявили про "стрес" МОЗ і готують майже 100 тисяч ліжок для хворих COVID-19

П'ятниця, 10 квітня 2020, 18:26
В РФ заявили про стрес МОЗ і готують майже 100 тисяч ліжок для хворих COVID-19

Російській системі охорони здоров'я в умовах пандемії не вистачає засобів індивідуального захисту і апаратів штучної вентиляції легенів.

Джерело: глава МОЗ РФ Михайло Мурашко в ефірі російського телебачення, якого цитує Інтерфакс.

Пряма мова: "Ми бачимо, що всі системи охорони здоров'я відчувають стрес за кількістю продукції витратних матеріалів, це засоби індивідуального захисту і апарати штучної вентиляції легенів".

Деталі: За словами чиновника, у зв'язку з цим почалася "мобілізація". Першочерговим завданням він назвав заходи, покликані вберегти всю систему охорони здоров'я і не випробовувати її "на міцність".

За словами Мурашко, в Росії зараз обладнують додатково 94 500 ліжок для хворих з коронавірусом, "є варіант посилення цієї кількості".

При цьому не менше 30% ліжок мають бути забезпечені апаратами ШВЛ.

Що було раніше: За даними на ранок 10 квітня, в Росії було зафіксовано 11 917 випадків зараження коронавірусом у 82 регіонах, добовий приріст склав 1786 осіб (+ 17,6%).

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Передісторія:

  • З 30 березня по 5 квітня в Росії був оголошений неробочий тиждень зі збереженням зарплати, а потім президент РФ Володимир Путін продовжив "канікули" до кінця квітня.
  • Серед співробітників адміністрації Путіна і керуючого справами президента РФ виявили людей з підозрою на захворювання коронавірусом.
  • В РФ рекомендується тимчасово призупинити проведення "дозвільних, розважальних, видовищних, культурних, фізкультурних, спортивних, виставкових, просвітницьких, рекламних та інших подібних заходів із очною присутністю громадян".
  • Відвідування розважальних центрів, нічних клубів, кінотеатрів, дитячих ігрових кімнат і т.п. рекомендується призупинити, а куріння кальянів у ресторанах, барах, кафе – заборонити.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякоронавірус
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