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"Коронавирус нас не победит": королева Британии обратилась к нации

Суббота, 11 апреля 2020, 23:48
Коронавирус нас не победит: королева Британии обратилась к нации

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием.

Источник: BBC News

Прямая речь: "Коронавирус нас не победит!".

Детали: Она отметила, что хотя для многих в этом году празднование покажется необычным, "Пасха нам сейчас нужна как никогда".

Королева сделала свое обращение из Виндзорского дворца на фоне страшной эпидемии, которая вспыхнула в Британии и забрала почти 10 тысяч жизней ее жителей.

Она напомнила британцам о пасхальной традиции зажигать свечи: "Кажется, что свечи умеют находить общий язык с любой культурой и людьми всех вероисповеданий и без таковых. Их зажигают на праздничных тортах и в честь семейных годовщин, когда мы с радостью собираемся вокруг источника света. Он объединяет нас".

Издание отметило, что, насколько известно, это первое пасхальное послание королевы своему народу.

BBC News проанализировало речь Елизаветы II и пришло к выводу, что она содержит два важных месседжа:

- нынешняя Пасха будет тяжелой, но, соблюдая социальную дистанцию, мы обезопасим друг друга;

- всеобщее христианское послание надежды и ободрения.

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Темы: коронавирусВеликобританияCovid-2019эпидемия
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