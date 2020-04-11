"Коронавирус нас не победит": королева Британии обратилась к нации

1241 просмотр
Суббота, 11 апреля 2020, 23:48

Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием.

Источник: BBC News

Прямая речь: "Коронавирус нас не победит!".

Детали: Она отметила, что хотя для многих в этом году празднование покажется необычным, "Пасха нам сейчас нужна как никогда".

Королева сделала свое обращение из Виндзорского дворца на фоне страшной эпидемии, которая вспыхнула в Британии и забрала почти 10 тысяч жизней ее жителей.

Она напомнила британцам о пасхальной традиции зажигать свечи: "Кажется, что свечи умеют находить общий язык с любой культурой и людьми всех вероисповеданий и без таковых. Их зажигают на праздничных тортах и в честь семейных годовщин, когда мы с радостью собираемся вокруг источника света. Он объединяет нас".

Издание отметило, что, насколько известно, это первое пасхальное послание королевы своему народу.

BBC News проанализировало речь Елизаветы II и пришло к выводу, что она содержит два важных месседжа:

- нынешняя Пасха будет тяжелой, но, соблюдая социальную дистанцию, мы обезопасим друг друга;

- всеобщее христианское послание надежды и ободрения.

Читайте также: Эпидемия в Британии: погибших более 900 второй день подряд

Темы: коронавирус Британия Covid-2019 эпидемия


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Днепропетровщине количество больных Covid-19 выросло до 58 человек 12 апреля 2020, 00:02
Москву закрывают на въезд, с 15 апреля там введут особый режим 11 апреля 2020, 23:04
Двое детей заразились коронавирусом на Одесчине, в области уже 63 больных 11 апреля 2020, 22:22
Все новости
Главные новости
Еще 7 случаев коронавируса в ВСУ
Шмыгаль представил команду по преодолению последствий эпидемии
Зеленский: Разведение помогло уменьшить обстрелы, готовим новые участки
11 апреля. No time to die: В мире 100 тысяч погибших, в США вирус в тюрьмах, в Корее браслеты для нарушителей карантина
Все новости
эксперты

Карантин должен длиться, пока мир не найдет вакцины

опрос

Как родственники и друзья влияют на эмоциональное состояние украинцев во время карантина

Поиск по сайту
Архив
Весь архів