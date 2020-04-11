"Коронавирус нас не победит": королева Британии обратилась к нации
Королева Великобритании Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием.
Источник: BBC News
Прямая речь: "Коронавирус нас не победит!".
Детали: Она отметила, что хотя для многих в этом году празднование покажется необычным, "Пасха нам сейчас нужна как никогда".
Королева сделала свое обращение из Виндзорского дворца на фоне страшной эпидемии, которая вспыхнула в Британии и забрала почти 10 тысяч жизней ее жителей.
Она напомнила британцам о пасхальной традиции зажигать свечи: "Кажется, что свечи умеют находить общий язык с любой культурой и людьми всех вероисповеданий и без таковых. Их зажигают на праздничных тортах и в честь семейных годовщин, когда мы с радостью собираемся вокруг источника света. Он объединяет нас".
Издание отметило, что, насколько известно, это первое пасхальное послание королевы своему народу.
BBC News проанализировало речь Елизаветы II и пришло к выводу, что она содержит два важных месседжа:
- нынешняя Пасха будет тяжелой, но, соблюдая социальную дистанцию, мы обезопасим друг друга;
- всеобщее христианское послание надежды и ободрения.
Читайте также: Эпидемия в Британии: погибших более 900 второй день подряд