Стан прем’єра Великої Британії покращується

Хворий на коронавірус прем’єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсон йде на покращення.

Джерело: Reuters

Деталі: Про це виданню повідомив речник прем’єра. "Прем’єр-міністр продовжує робити дуже добрий прогрес", – заявив прессекретар.

За словами міністра внутрішніх справ країни Пріті Пател, Джонсону потрібен час для відновлення сил.

У п’ятницю у прем’єра заявили, що очільник уряду встав на ноги.

Наразі у Великій Британії зафіксували майже 10 тисяч смертей осіб, у яких підтвердили коронавірус. Загалом у країні підтвердили 79 тисяч інфікувань.

Що передувало: 10 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату.

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