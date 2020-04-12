Стан прем’єра Великої Британії покращується
Хворий на коронавірус прем’єр-міністр Великої Британії Бориса Джонсон йде на покращення.
Джерело: Reuters
Деталі: Про це виданню повідомив речник прем’єра. "Прем’єр-міністр продовжує робити дуже добрий прогрес", – заявив прессекретар.
За словами міністра внутрішніх справ країни Пріті Пател, Джонсону потрібен час для відновлення сил.
У п’ятницю у прем’єра заявили, що очільник уряду встав на ноги.
Наразі у Великій Британії зафіксували майже 10 тисяч смертей осіб, у яких підтвердили коронавірус. Загалом у країні підтвердили 79 тисяч інфікувань.
Що передувало: 10 квітня прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, у якого діагностували COVID-19, перевели з реанімації у звичайну палату.
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Борис із вірусом: як Британія із хворим прем'єром змінила стратегію протидії епідемії
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 3 квітня заявив, що залишається в ізоляції, оскільки все ще має легкі симптоми коронавірусу.
- 6 квітня Джонсона перевели в реанімаційне відділення лікарні в Лондоні.
- Раніше Джонсон розіслав листи кожній британській родині, закликаючи людей залишатись вдома.