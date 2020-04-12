Состояние премьера Великобритании улучшается

Больной коронавирусом премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон идет на поправку.

Источник: Reuters

Детали: Об этом изданию сообщил представитель Джонсона. "Премьер-министр продолжает делать очень хороший прогресс", – заявил пресс-секретарь.

По словам министра внутренних дел страны Прити Пател, Джонсону нужно время для восстановления сил.

В пятницу у премьера заявили, что глава правительства встал на ноги.

Сейчас в Великобритании зафиксировали почти 10 тысяч смертей людей, у которых подтвердили коронавирус. Всего в стране подтвердили 79 тысяч заражений.

Что предшествовало: 10 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19 перевели из реанимации в обычную палату.

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Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.

Напомним: