Состояние премьера Великобритании улучшается
Больной коронавирусом премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон идет на поправку.
Источник: Reuters
Детали: Об этом изданию сообщил представитель Джонсона. "Премьер-министр продолжает делать очень хороший прогресс", – заявил пресс-секретарь.
По словам министра внутренних дел страны Прити Пател, Джонсону нужно время для восстановления сил.
В пятницу у премьера заявили, что глава правительства встал на ноги.
Сейчас в Великобритании зафиксировали почти 10 тысяч смертей людей, у которых подтвердили коронавирус. Всего в стране подтвердили 79 тысяч заражений.
Что предшествовало: 10 апреля премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, у которого диагностировали COVID-19 перевели из реанимации в обычную палату.
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Борис с вирусом: как Британия с больным премьером изменила стратегию противодействия эпидемии.
Напомним:
- Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 3 апреля заявил, что остается в изоляции, поскольку у него все еще есть легкие симптомы коронавируса.
- 6 апреля Джонсона перевели в реанимационное отделение больницы в Лондоне.
- Ранее Джонсон разослал письма каждой британской семье, призывая оставаться дома.