На Рівненщині від коронавірусу померла 37-річна жінка

Станом на вечір 11 квітня у Рівненській області підтвердили 10 нових випадків інфікування коронавірусом. Цього ж дня померла 37-річна жінка.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова Коваля: "Це два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки та Здовбиця), три Сарненського (села Орлівка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівного. Серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан".

Деталі: За словами очільника ОДА, у всіх нових випадках зараження вже шукають джерела інфікування.

Усього в області зареєстрували 119 виявлених випадків, із яких 7 – летальні. Водночас одужали 7 осіб.

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