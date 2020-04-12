На Рівненщині від коронавірусу померла 37-річна жінка

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Неділя, 12 квітня 2020, 04:00

Станом на вечір 11 квітня у Рівненській області підтвердили 10 нових випадків інфікування коронавірусом. Цього ж дня померла 37-річна жінка.

Джерело: голова Рівненської ОДА Віталій Коваль у Facebook

Пряма мова Коваля: "Це два мешканці Здолбунівського району (села Новосілки та Здовбиця), три Сарненського (села Орлівка, Тинне та Немовичі), три Рівненського району (села Б.Криниця, Мочулки, селище Квасилів) і два з міста Рівного. Серед хворих і голова Сарненської РДА Олександр Кохан".

Деталі: За словами очільника ОДА, у всіх нових випадках зараження вже шукають джерела інфікування. 

Усього в області зареєстрували 119 виявлених випадків, із яких 7 – летальні. Водночас одужали 7 осіб. 

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Нагадаємо:

  • Станом на ранок 11 квітня в Україні зареєстрували 2511 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, одужали – 79 пацієнтів, померли – 73. 
  • Тоді ж у Рівненській області зафіксували 103 випадки зараження.

Українська правда
Теми: коронавірус Рівненська область


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