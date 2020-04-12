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На Ровенщине от коронавируса умерла 37-летняя женщина

Воскресенье, 12 апреля 2020, 04:00
На Ровенщине от коронавируса умерла 37-летняя женщина

По состоянию на вечер 11 апреля в Ровенской области подтвердили 10 новых случаев инфицирования коронавирусом. В этот же день умерла 37-летняя женщина.

Источник: председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль в Facebook

Прямая речь Коваля: "Это два жителя Здолбуновского района (села Новоселки и Здовбица), три Сарненского (села Орловка, Тынное и Немовичи), три Ровенского района (села Б.Криниця, Мочулки, поселок Квасилов) и два из города Ровно. Среди больных и председатель Сарненской РГА Александр Кохан".

Детали: По словам главы ОГА, во всех новых случаях заражения уже ищут источники инфицирования.

Всего в области зарегистрировали 119 выявленных случаев, из которых 7 – летальные. В то же время выздоровели 7 человек.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID 19 в Украине и мире

Напомним:

  • По состоянию на утро 11 апреля в Украине зарегистрировали 2511 случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели – 79 пациентов, умерли – 73.
  • Тогда же в Ровенской области зафиксировали 103 случая заражения.

Украинская правда
Темы: коронавирусРовенская область
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