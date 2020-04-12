Українські військові поранили 7 російських найманців – ООС

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Неділя, 12 квітня 2020, 07:17

11 квітня російські найманці 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил та поранили трьох українських військових. 

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю". 

Деталі: Обстріли велись біля Славного, Широкиного, Пісків, Новотошківського та Новозванівки. 

"За даними розвідки, 11 квітня наші воїни вогнем у відповідь поранили сім найманців Російської Федерації", – повідомили у штабі. 

Зазначається, що із початку поточної доби російські окупаційні війська вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – звітують військові. 

Українська правда
Теми: ООС Донбас Об'єднані сили на Донбасі


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