Українські військові поранили 7 російських найманців – ООС
11 квітня російські найманці 8 разів відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил та поранили трьох українських військових.
Джерело: повідомлення штабу ООС
Дослівно: "11 квітня противник застосував проти наших воїнів заборонені до розміщення на лінії зіткнення артилерійські системи калібру 122 мм, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю".
Деталі: Обстріли велись біля Славного, Широкиного, Пісків, Новотошківського та Новозванівки.
"За даними розвідки, 11 квітня наші воїни вогнем у відповідь поранили сім найманців Російської Федерації", – повідомили у штабі.
Зазначається, що із початку поточної доби російські окупаційні війська вели вогонь із ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру.
"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – звітують військові.