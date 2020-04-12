Украинские военные ранили 7 российских наемников – ООС

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 07:17

11 апреля российские наемники 8 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил и ранили трех украинских военных.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "11 апреля противник применил против наших воинов запрещены к размещению на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие".

Детали: Обстрелы велись у Славного, Широкино, Песков, Новотошковского и Новозвановки.

"По данным разведки, 11 апреля наши воины огнем ранили семь наемников Российской Федерации", – сообщили в штабе.

Отмечается, что с начала текущих суток российские оккупационные войска вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра.

"Случаев заболевания на коронавирусную инфекцию среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отчитываются военные.

Украинская правда
Темы: ООС Донбасс Объединенные силы на Донбассе


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