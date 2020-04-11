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На Донбасі в суботу поранено 3 військових

Субота, 11 квітня 2020, 18:58
На Донбасі в суботу поранено 3 військових

З початку доби 11 квітня збройні формування РФ 7 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок обстрілів поранено трьох українських військових.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Від початку доби противник відкривав вогонь по позиціях Об’єднаних сил з артилерійських систем калібру 122 мм та мінометів калібр 120 мм 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Рішучими діями та ефективним застосуванням чергових вогневих засобів Об’єднані сили припинили ворожу активність".

Деталі: Двоє українських захисників дістали поранень внаслідок обстрілу поблизу Новотошківського.

Ще один воїн отримав осколкове поранення внаслідок обстрілу в районі населеного пункту Новозванівка із автоматичних станкових гранатометів. Евакуаційною технікою його було доставлено до військово-медичного закладу, стан здоров’я пораненого задовільний.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" було зафіксовано п’ять ворожих обстрілів.

Зранку російські найманці з напрямку населеного пункту Голубівське двічі відкривали вогонь по українських захисниках поблизу Новотошківського. В бік підрозділів Об’єднаних сил ворог випустив чотири артилерійські снаряди 122-го калібру та 28 мін 120-го калібру, а також застосував автоматичні станкові гранатомети, кулемети великого калібру та стрілецьку зброю.

По обіді з мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів противник тричі обстріляв позиції оборонців України поруч з Новозванівкою.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування РФ з гранатометів різних систем та кулеметів великого калібру обстріляли українських захисників неподалік Славного і Широкиного.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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