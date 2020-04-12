У Москві лікарню закрили через коронавірус у медиків

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Неділя, 12 квітня 2020, 08:25

Одну з московських лікарень закрили на карантин через те, що у керівників медзакладу виявили коронавірус.

Джерело: Meduza

Дослівно: "У Москві через коронавірус закрили центральну поліклініку цілого району, а його жителі побоюються спалаху захворювання. Зараз будівля поліклініки №180 у Мітіні знаходиться на санобробці, головлікар - в лікарні на апараті ШВЛ, а співробітники повернуться до роботи тільки після масового тестування".

Деталі: Про те, що діагноз COVID-19 підтвердився і у головлікарки поліклініки Юлії Сергєєвої, та у її заступника, розповів "Медузі" голова профспілки працівників охорони здоров'я СЗАТ міста Москви Володимир Черменєв. За словами джерел видання, головний лікар хворіє, інші лікарі перевіряються.

Журналісти з'ясували, що Сергєєва знаходиться у вкрай важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ.

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Нагадаємо:

  • У столиці Росії а також в Підмосков'ї вводять спеціальні дозволи для поїздок на громадському і будь-якому особистому транспорті, а дорожнім патрулям наказали не пускати в Москву іногородніх громадян без спецпропуски.
  • Білорусь визнала, що в країні коронавірусом заразилися сотні медиків

Теми: Росія епідемія коронавірус Covid-2019 карантин


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