У Москві лікарню закрили через коронавірус у медиків

Одну з московських лікарень закрили на карантин через те, що у керівників медзакладу виявили коронавірус.

Джерело: Meduza

Дослівно: "У Москві через коронавірус закрили центральну поліклініку цілого району, а його жителі побоюються спалаху захворювання. Зараз будівля поліклініки №180 у Мітіні знаходиться на санобробці, головлікар - в лікарні на апараті ШВЛ, а співробітники повернуться до роботи тільки після масового тестування".

Деталі: Про те, що діагноз COVID-19 підтвердився і у головлікарки поліклініки Юлії Сергєєвої, та у її заступника, розповів "Медузі" голова профспілки працівників охорони здоров'я СЗАТ міста Москви Володимир Черменєв. За словами джерел видання, головний лікар хворіє, інші лікарі перевіряються.

Журналісти з'ясували, що Сергєєва знаходиться у вкрай важкому стані, її підключили до апарату ШВЛ.

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