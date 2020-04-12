В Москве больницу закрыли из-за коронавируса у медиков
Одну из московских больниц закрыли на карантин из-за того, что у руководителей медучреждения обнаружили коронавирус.
Источник: Meduza
Дословно: "В Москве из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику целого района, а его жители опасаются вспышки заболевания. Сейчас здание поликлиники № 180 в Митине находится на санобработке, главврач — в больнице на аппарате ИВЛ, а сотрудники вернутся к работе только после массового тестирования".
Детали: О том, что диагноз COVID-19 подтвердился и у главврача поликлиники Юлии Сергеевой, и у ее заместителя, рассказал "Медузе" председатель профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев. По словам источников издания, главврач болеет, остальные врачи проверяются.
Журналисты выяснили, что Сергеева находится в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.
Напомним:
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