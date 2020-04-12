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В Москве больницу закрыли из-за коронавируса у медиков

Воскресенье, 12 апреля 2020, 08:25
В Москве больницу закрыли из-за коронавируса у медиков

Одну из московских больниц закрыли на карантин из-за того, что у руководителей медучреждения обнаружили коронавирус.

Источник: Meduza

Дословно: "В Москве из-за коронавируса закрыли центральную поликлинику целого района, а его жители опасаются вспышки заболевания. Сейчас здание поликлиники № 180 в Митине находится на санобработке, главврач — в больнице на аппарате ИВЛ, а сотрудники вернутся к работе только после массового тестирования".

Детали:  О том, что диагноз COVID-19 подтвердился и у главврача поликлиники Юлии Сергеевой, и у ее заместителя, рассказал "Медузе" председатель профсоюза работников здравоохранения СЗАО города Москвы Владимир Черменев. По словам источников издания, главврач болеет, остальные врачи проверяются.

Журналисты выяснили, что Сергеева находится в крайне тяжелом состоянии, ее подключили к аппарату ИВЛ.

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Напомним:

  • В столице России а также в Подмосковье вводят специальные разрешения для поездок на общественном и любом личном транспорте, а дорожным патрулям приказали не пускать в Москву иногородних граждан без спецпропуска.
  • Беларусь признала, что в стране коронавирусом заразились сотни медиков

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Темы: РосcияэпидемиякоронавирусCovid-2019карантин
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