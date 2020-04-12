Попри епідемію: Кремль не збирається відмовлятися від параду на честь 9 травня

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Неділя, 12 квітня 2020, 09:03

Парад на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни відбудеться в Москві у будь-якому випадку.

Джерело: Россійський "Интерфакс" з посиланням на слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Деталі: У Міноборони РФ наголошують, що підготовка до параду триває. З кінця березня на підмосковному полігоні "Алабіно", де створена точна копія Червоної площі, йдуть спільні тренування піших парадних розрахунків і механізованих колон. У кінці квітня зазвичай техніку перебазовують у Москву.

Пєсков же заявив, що наразі жодних рішень про перенесення параду не ухвалювали. Вын додав, що це обговорюватимуть пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації.

Пряма мова: "Я можу сказати одне: ні в кого не повинно бути сумнівів, що парад Перемоги і святкування Дня перемоги буде обов'язково. Я не знаю, чи буде це 9 травня або пізніше, — але воно буде обов'язково".

Нагадаємо:

Одну з московських лікарень закрили на карантин через те, що у керівників медзакладу виявили коронавірус.

У столиці Росії а також в Підмосков'ї вводять спеціальні дозволи для поїздок на громадському і будь-якому особистому транспорті, а дорожнім патрулям наказали не пускати в Москву іногородніх громадян без спецперепустки.

Теми: Росія коронавірус епідемія Путін


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