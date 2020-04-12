Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Попри епідемію: Кремль не збирається відмовлятися від параду на честь 9 травня

Неділя, 12 квітня 2020, 09:03
Попри епідемію: Кремль не збирається відмовлятися від параду на честь 9 травня

Парад на честь 75-ї річниці завершення Другої світової війни відбудеться в Москві у будь-якому випадку.

Джерело: Россійський "Интерфакс" з посиланням на слова прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова

Деталі: У Міноборони РФ наголошують, що підготовка до параду триває. З кінця березня на підмосковному полігоні "Алабіно", де створена точна копія Червоної площі, йдуть спільні тренування піших парадних розрахунків і механізованих колон. У кінці квітня зазвичай техніку перебазовують у Москву.

Пєсков же заявив, що наразі жодних рішень про перенесення параду не ухвалювали. Вын додав, що це обговорюватимуть пізніше з урахуванням розвитку епідеміологічної ситуації.

Пряма мова: "Я можу сказати одне: ні в кого не повинно бути сумнівів, що парад Перемоги і святкування Дня перемоги буде обов'язково. Я не знаю, чи буде це 9 травня або пізніше, — але воно буде обов'язково".

Нагадаємо:

Одну з московських лікарень закрили на карантин через те, що у керівників медзакладу виявили коронавірус.

У столиці Росії а також в Підмосков'ї вводять спеціальні дозволи для поїздок на громадському і будь-якому особистому транспорті, а дорожнім патрулям наказали не пускати в Москву іногородніх громадян без спецперепустки.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіякоронавірусепідеміяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд

Усі новини...
Росія
Ворог вночі вдарив по Кривому Рогу: пошкоджено підприємство, є постраждалий
Влада Бєлгородської області РФ заявила, що Шебекіно потрапило під артобстріл
Зеленський: Весь світ зацікавлений, щоби працював "зерновий коридор"
Останні новини
11:33
В іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
10:45
фотоУ Бєлгородській області чиновники підірвались на російській міні, одному відірвало ноги
Усі новини...
Реклама: