Несмотря на эпидемию: Кремль не собирается отказываться от парада в честь 9 мая

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 09:03

Парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Москве в любом случае.

Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Детали: В Минобороны РФ отмечают, что подготовка к параду продолжается. С конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

Песков же заявил, что пока никаких решений о переносе парада не принимали. Он добавил, что это будут обсуждать позже с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Прямая речь: "Я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня победы будет обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно".

Напомним:

Одну из московских больниц закрыли на карантин из-за того, что у руководителей медучреждения обнаружили коронавирус.

В столице России а также в Подмосковье вводят специальные разрешения для поездок на общественном и любом личном транспорте, а дорожным патрулям приказали не пускать в Москву иногородних граждан без спецпропуска.

Темы: Росcия коронавирус эпидемия Путин


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