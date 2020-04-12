Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Несмотря на эпидемию: Кремль не собирается отказываться от парада в честь 9 мая

Воскресенье, 12 апреля 2020, 09:03
Несмотря на эпидемию: Кремль не собирается отказываться от парада в честь 9 мая

Парад в честь 75-й годовщины окончания Второй мировой войны состоится в Москве в любом случае.

Источник: Российский "Интерфакс" со ссылкой на слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова

Детали: В Минобороны РФ отмечают, что подготовка к параду продолжается. С конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

Песков же заявил, что пока никаких решений о переносе парада не принимали. Он добавил, что это будут обсуждать позже с учетом развития эпидемиологической ситуации.

Прямая речь: "Я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня победы будет обязательно. Я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно".

Напомним:

Одну из московских больниц закрыли на карантин из-за того, что у руководителей медучреждения обнаружили коронавирус.

В столице России а также в Подмосковье вводят специальные разрешения для поездок на общественном и любом личном транспорте, а дорожным патрулям приказали не пускать в Москву иногородних граждан без спецпропуска.

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcиякоронавирусэпидемияПутин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Росcия
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
В Москве поставили ЗРК "Панцирь" на закрытой свалке - СМИ
В плену России находится более 25 тысяч гражданских с Украины – Лубинец
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: