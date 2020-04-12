У ЗСУ зафіксували ще один випадок коронавірусу

2737 переглядів
Неділя, 12 квітня 2020, 11:02

У Збройних силах України станом на 7 ранку 12 квітня зафіксували вже 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, один з яких - летальний.

Джерело: командування медичних сил Збройних сил України у Фейсбук.

У Збройних силах України станом на 7 ранку 12 квітня зафіксували вже 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, один з яких - летальний

Джерело: командування медичних сил Збройних сил України.

Дослівно: "Зареєстровано 18 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний (випадок - ред).

Деталі: За даними командування медсил ЗСУ, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 180 осіб. Також є 20 військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчі 3 доби.

Українська правда
Теми: коронавірус Збройні сили епідемія


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У МОЗ запевняють, що на коронавірус тестують усіх людей із симптомами 12 квітня 2020, 11:09
Епідемія у Франції: загиблих майже 14 тисяч, пацієнтів у реанімації меншає 12 квітня 2020, 10:49
За добу коронавірус виявили у 26 дітей 12 квітня 2020, 10:29
Усі новини
Головні новини
Коронавірус в Україні: за добу виявили 266 нових хворих
У Житомирській області виявили 20 нових хворих на COVID-19
Ще 7 випадків коронавірусу в ЗСУ
Шмигаль представив команду з подолання наслідків епідемії
Усі новини
Фотопроект

Гібриди тварин, яких ще не бачила природа

опитування

Як родичі та друзі впливають на емоційний стан українців під час карантину