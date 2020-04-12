У ЗСУ зафіксували ще один випадок коронавірусу

У Збройних силах України станом на 7 ранку 12 квітня зафіксували вже 18 випадків інфікування коронавірусом Covid-19, один з яких - летальний.

Джерело: командування медичних сил Збройних сил України у Фейсбук.

Дослівно: "Зареєстровано 18 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, з них 1 людина одужала та 1 летальний (випадок - ред)".

Деталі: За даними командування медсил ЗСУ, на ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 180 осіб. У 20 військовослужбовців ізоляція закінчується у найближчі 3 доби.

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