В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7 утра 12 апреля зафиксировали уже 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, один из которых – летальный.

Источник: командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Фейсбук

Дословно: "Зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный (случай - ред)".

Детали: По данным командования медсил ВСУ, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 180 человек. У 20 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Напомним: