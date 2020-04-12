В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса
3284 просмотра
Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:02
В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7 утра 12 апреля зафиксировали уже 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, один из которых – летальный.
Источник: командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Фейсбук
Дословно: "Зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный (случай - ред)".
Детали: По данным командования медсил ВСУ, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 180 человек. У 20 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.
Напомним:
Украинская правда
powered by lun.ua