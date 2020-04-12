В ВСУ зафиксировали еще один случай коронавируса

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:02

В Вооруженных силах Украины по состоянию на 7 утра 12 апреля зафиксировали уже 18 случаев инфицирования коронавирусом Covid-19, один из которых – летальный.

Источник: командование медицинских сил Вооруженных сил Украины в Фейсбук

Дословно: "Зарегистрировано 18 случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, из них 1 человек выздоровел и 1 летальный (случай - ред)".

Детали: По данным командования медсил ВСУ, на изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 180 человек. У 20 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

Напомним:

  • По состоянию на вечер 11 апреля в украинской армии было зафиксировано всего 17 заражений коронавирусом.
  • 7 апреля первый человек с COVID-19 умер в Вооруженных силах.

Украинская правда
Темы: коронавирус Вооруженные силы эпидемия


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