Обстріл на Луганщині: загинув військовий, ще одного травмовано
Неділя, 12 квітня 2020, 11:42
Внаслідок обстрілу на Луганщині у неділю загинув один військовий Об'єднаних сил, ще один отримав бойове ураження.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, що на Луганщині.
На жаль, внаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження".
Деталі: У пресцентрі ООС заявили, що такі дії окупантів не залишаться безкарними.
Українська правда