Обстріл на Луганщині: загинув військовий, ще одного травмовано

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Неділя, 12 квітня 2020, 11:42

Внаслідок обстрілу на Луганщині у неділю загинув один військовий Об'єднаних сил, ще один отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, що на Луганщині.

На жаль, внаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження".

Деталі: У пресцентрі ООС заявили, що такі дії окупантів не залишаться безкарними.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі обстріл


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