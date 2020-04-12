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Обстріл на Луганщині: загинув військовий, ще одного травмовано

Неділя, 12 квітня 2020, 11:42
Обстріл на Луганщині: загинув військовий, ще одного травмовано

Внаслідок обстрілу на Луганщині у неділю загинув один військовий Об'єднаних сил, ще один отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Незважаючи на велике християнське свято – Вербну неділю, ворог відкрив вогонь з ручних протитанкових гранатометів по позиціях підрозділів Об’єднаних сил, що на Луганщині.

На жаль, внаслідок обстрілу Україна втратила одного свого мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження".

Деталі: У пресцентрі ООС заявили, що такі дії окупантів не залишаться безкарними.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасіобстріл
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