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Обстрел на Луганщине: погиб военный, еще один травмирован

Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:42
Обстрел на Луганщине: погиб военный, еще один травмирован

В результате обстрела в Луганской области в воскресенье погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что в Луганской области.

К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение".

Детали: В пресс-центре ООС заявили, что такие действия оккупантов не останутся безнаказанными.

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассеобстрел
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