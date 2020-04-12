Обстрел на Луганщине: погиб военный, еще один травмирован
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Воскресенье, 12 апреля 2020, 11:42
В результате обстрела в Луганской области в воскресенье погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.
Источник: пресс-центр ООС
Дословно: "Несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что в Луганской области.
К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение".
Детали: В пресс-центре ООС заявили, что такие действия оккупантов не останутся безнаказанными.
Украинская правда
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