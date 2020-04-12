Обстрел на Луганщине: погиб военный, еще один травмирован

В результате обстрела в Луганской области в воскресенье погиб один военнослужащий Объединенных сил, еще один получил боевое поражение.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "Несмотря на большой христианский праздник – Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил, что в Луганской области.

К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение".

Детали: В пресс-центре ООС заявили, что такие действия оккупантов не останутся безнаказанными.