Коронавірус: у Росії понад 2 тисячі нових заражень та десятки смертей

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Неділя, 12 квітня 2020, 12:00

Більшість нових випадків захворювання COVID-19 в Росії - 1306 - зафіксували в Москві, також 278 хворих перебувають у Московській області, 69 - в Санкт-Петербурзі, 61 - в Мурманської області.

Джерело: РБК

Деталі: Загальне число заражених COVID-19 пацієнтів в Росії досягло позначки 15 770 осіб, одужали - 1291. Всього з початку пандемії померли 130 хворих.

Крім цього, за останню добу в країні померли 24 людини, у яких був виявлений коронавірус, 14 летальних випадків припадає на російську столицю.

У більшості регіонів Росії діє обов'язковий режим самоізоляції як міра щодо стримування поширення коронавіруса.

Першим регіоном, що встановив нові обмеження, стала Москва - у столиці режим самоізоляції діє з 30 березня. Однак у зв'язку зі зростанням кількості хворих і порушенням москвичами встановлених правил, мер Москви Сергій Собянін посилив обмежувальні заходи.

Нагадаємо:

  • У столиці Росії а також в Підмосков'ї вводять спеціальні дозволи для поїздок на громадському і будь-якому особистому транспорті, а дорожнім патрулям наказали не пускати в Москву іногородніх громадян без спецпропуски.

  • У Москві лікарню закрили через коронавірус у медиків.

Теми: епідемія Росія коронавірус Covid-2019


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