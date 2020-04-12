Коронавирус: в России более 2 тысяч новых заражений и десятки смертей

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 12:00

Большинство новых случаев заболевания COVID-19 в России — 1306 — зафиксировали в Москве, также 278 больных находятся в Московской области, 69 — в Санкт-Петербурге, 61 — в Мурманской области.

Источник: РБК

Детали: Общее число зараженных COVID-19 пациентов в России достигло отметки 15 770, выздоровел 1291 человек. Всего с начала пандемии скончались 130 больных.

Помимо этого, за последние сутки в стране умерли 24 человека, у которых был выявлен коронавирус, 14 летальных случаев приходится на российскую столицу.

В большинстве регионов России действует обязательный режим самоизоляции как мера по сдерживанию распространения коронавируса.

Первым регионом, установившим новые ограничения, стала Москва — в столице режим самоизоляции действует с 30 марта. Однако в связи с ростом числа заболевших и нарушением москвичами установленных правил, мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры.

Напомним:

  • В столице России а также в Подмосковье вводят специальные разрешения для поездок на общественном и любом личном транспорте, а дорожным патрулям приказали не пускать в Москву иногородних граждан без спецпропуска.

  • В Москве больницу закрыли из-за коронавируса у медиков

Темы: эпидемия Росcия коронавирус Covid-2019


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