Область-лидер по коронавирусу в Вербное воскресенье: у храмов в Черновцах толпы

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 14:27

По последним данным, Буковина существенно опережает другие регионы по количеству больных Covid-19, однако 12 апреля в Вербное воскресенье возле храмов в Черновцах достаточно людно, а полиция только наблюдает за этим.

Источник: фоторепортаж информагентства "АСС"

Из-за распространения коронавируса в Черновицкой области в эти выходные действует особый режим - граждан настойчиво попросили оставаться дома, закрыли все заведения, даже продуктовые магазины и АЗС. Однако не все люди придерживаются карантина, например, прихожане некоторых православных церквей все же решили освятить вербу в храмах. При этом постановлением определено максимальное количество верующих, которые могут одновременно находиться в храме. Это до 10 человек вместе со священнослужителями.

Как видно на фото, у одного из храмов собралось большое количество людей. Правоохранители присутствуют неподалеку, но не вмешиваются.

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Детали: В то же время, за последние сутки в Черновицкой области было зафиксировано 23 новых случая короновирусной болезни. А 5 из них - в городе Черновцы, пишет Черновицкая областная государственная администрация в Facebook.

Напомним:

  • Из-за очень быстрого распространения коронавируса в эти выходные в Черновицкой области ввели особый режим.
  • По последним данным в Черновицкой области зафиксировано 432 случая Covid-19, всего по Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни.

Темы: Черновицкая область эпидемия празднования коронавирус


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