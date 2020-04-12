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МОЗ підрахував, скільки усього українців можуть заразитися коронавірусом

Неділя, 12 квітня 2020, 15:20
МОЗ підрахував, скільки усього українців можуть заразитися коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров’я констатували, що наразі наша держава йде за сценарієм, за яким коронавірусною хворобою буде інфіковано не більше 2% громадян. З урахуванням кількості населення України це може бути до 800 тисяч людей.

Джерело: повідомлення МОЗ у Телеграм

Дослівно: "Зараз Україна йде за сценарієм, за яким у період спалаху коронавірусної хвороби буде інфіковано не більше 2% населення".

Деталі: За словами заступника міністра охорони здоров’я, головного державного санітарного лікаря України Віктора Ляшка, цей оптимістичний сценарій є можливим завдяки вжитим превентивним заходам. При 2% інфікованого населення наша система охорони здоров’я безболісно впорається з тією кількістю хворих, які будуть доправлені у відділення інтенсивної терапії, вважає чиновник.

Ляшко визнав, що у разі, якщо буде 10% і більше інфікованих, то можливий колапс медичної системи.

Однак поки що очікується суттєве зростання кількості виявлених випадків коронавірусної хвороби. У відомстві наголошують, що цьому буде сприяти зміна алгоритмів тестування, оскільки відтепер в Україні тестують усіх хворих на пневмонію, всіх людей з гарячкою і всіх контактних осіб.

У МОЗ наголосили, якщо громадяни будуть дотримуватись карантинних обмежень та залишатимуться вдома, в тому числі і на Великодні свята, не підуть до церкви чи в гості, Україні вдасться суттєво стримати поширення коронавірусної хвороби.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

 

Нагадаємо: Станом на ранок неділі, 12 квітня в Україні загалом підтверджено 2 777 випадків COVID-19, із них нових хворих - 266 осіб.

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Українська правда

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Теми: епідеміякоронавірусУкраїнаМОЗ
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