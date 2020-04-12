Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 15:20

В Министерстве здравоохранения констатировали, что сейчас наше государство идет по сценарию, по которому коронавирусной болезнью будет инфицировано не более 2% граждан. С учетом количества населения Украины это может быть до 800 тысяч человек.

Источник: сообщение Минздрава в Телеграм

Дословно: "Сейчас Украина идет по сценарию, по которому в период вспышки коронавирусной болезни будет инфицировано не более 2% населения".

Детали: По словам заместителя министра здравоохранения, главного государственного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, этот оптимистический сценарий возможен благодаря принятым превентивным мерам. При 2% инфицированного населения наша система здравоохранения безболезненно справится с тем количеством больных, которые будут доставлены в отделение интенсивной терапии, считает чиновник.

Ляшко признал, что в случае, если будет 10% и более инфицированных, то возможен коллапс медицинской системы.

Однако пока ожидается существенный рост количества выявленных случаев коронавирусной болезни. В ведомстве отмечают, что этому будет способствовать изменение алгоритмов тестирования, поскольку отныне в Украине тестируют всех больных пневмонией, всех людей с лихорадкой и всех контактных лиц.

В Минздраве отметили, если граждане будут придерживаться карантинных ограничений и оставаться дома, в том числе и на Пасху, не пойдут в церковь или в гости, Украине удастся существенно сдержать распространение коронавирусной болезни.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

 

Напомним:

По состоянию на утро воскресенья, 12 апреля в Украине в целом подтверждено 2777 случаев COVID-19, из них новых больных - 266 человек.

Украинская правда
Темы: эпидемия коронавирус Украина Минздрав


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