В воскресенье умер насельник Киево-Печерской Лавры, в которой перед этим была зафиксирована вспышка коронавирусной болезни COVID-19.

Источник: сайт Киево-Печерской Лавры, Zaxid.net, источники УП

Дословно Лавра: "С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня, 12 апреля, на 74-м году жизни после продолжительной болезни отошел к Господу насельник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры архимандрит Нектарий (в миру - Коваленко Александр Андреевич)".

Детали: Вместе с тем, издание Zaxid.net со ссылкой на источники в среде УПЦ (МП) сообщает, что монах умер от коронавируса.

Источник "Украинской правды" сообщает, что архимандрит Нектарий был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, у него были проблемы с легкими около двух недель, однако оба теста на COVID-19 были отрицательными.

В то же время источник УП сообщил, что настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел госпитализирован в Александровскую больницу. Однако обнаружен ли у него коронавирус, УП не известно.

Что предшествовало: 4 апреля Киево-Печерская Лавра сообщила, что ее братия провела тестирование на наличие коронавируса. В частности, исследование прошел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Кроме того Лавра закрылась на карантин и будет проводить богослужения в закрытом режиме.

6 апреля мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Киево-Печерской Лавре зафиксировали 4 случая заболевания COVID-19.

9 апреля Кличко сообщил, что за сутки в Киево-Печерской лавре обнаружили 26 случаев коронавируса.

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