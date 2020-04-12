У Яремче 5 медпрацівників захворіли на COVID-19

У місті Яремче на Івано-Франківщині у 5 медичних працівників підтверджено COVID-19.

Джерело: Штаб із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Яремче

Деталі: 11 квітня міська лікарня отримала результати лабораторних тестів трьох медичних працівників, госпіталізованих раніше з пневмоніями. У всіх трьох підтверджено COVID-19.

12 квітня штаб повідомив, що коронавірус виявили ще у двох медпрацівників.

Дослівно: "Сьогодні лабораторні аналізи підтвердили COVID-19 у ще двох медичних працівників.

Усі медпрацівники перебувають у задовільному стані, мають температуру в межах норми – до 36,7; дихають самостійно".

Деталі: У зв'язку з підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 медпрацівники терапевтичного відділення міської лікарні переведені на роботу вахтовим методом.

З 12 квітня медична бригада з 4 працівників терапевтичного відділення заступила на 14 днів роботи без можливості виходу за межі відділення.

Що передувало: Головний санітарний лікар Віктор Ляшко у неділю повідомив, що найбільше летальних випадків від коронавірусної хвороби зареєстровано в Івано-Франківській області.

Згідно зі статистикою МОЗ, станом на 12 квітня в Івано-Франківській області зареєстровано 291 випадок захворювання на COVID-19.

Загалом, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

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