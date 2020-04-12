В Яремче 5 медработников заболели COVID-19

В городе Яремче Ивано-Франковской области у 5 медицинских работников подтверждено COVID-19.

Источник: Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Яремче

Детали: 11 апреля городская больница получила результаты лабораторных тестов трех медицинских работников, госпитализированных ранее с пневмониями. У всех трех подтверждено COVID-19.

12 апреля штаб сообщил, что коронавирус обнаружили еще у двух медработников.

Дословно: "Сегодня лабораторные анализы подтвердили COVID-19 у еще двух медицинских работников.

Все медработники находятся в удовлетворительном состоянии, имеют температуру в пределах нормы – до 36,7; дышат самостоятельно".

Детали: В связи с подтвержденными случаями заболевания COVID-19 медработники терапевтического отделения городской больницы переведены на работу вахтовым методом.

С 12 апреля медицинская бригада из 4 работников терапевтического отделения заступила на 14 дней работы без возможности выхода за пределы отделения.

Что предшествовало: Главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье сообщил, что больше всего летальных случаев от коронавирусной болезни зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

Согласно статистике Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Ивано-Франковской области зарегистрирован 291 случай заболевания COVID-19.

Всего, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

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