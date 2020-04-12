Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Яремче 5 медработников заболели COVID-19

Воскресенье, 12 апреля 2020, 16:30
В Яремче 5 медработников заболели COVID-19
Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Яремче

В городе Яремче Ивано-Франковской области у 5 медицинских работников подтверждено COVID-19.

Источник: Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Яремче

Детали: 11 апреля городская больница получила результаты лабораторных тестов трех медицинских работников, госпитализированных ранее с пневмониями. У всех трех подтверждено COVID-19.

12 апреля штаб сообщил, что коронавирус обнаружили еще у двух медработников.

Дословно: "Сегодня лабораторные анализы подтвердили COVID-19 у еще двух медицинских работников.

Все медработники находятся в удовлетворительном состоянии, имеют температуру в пределах нормы – до 36,7; дышат самостоятельно".

Детали: В связи с подтвержденными случаями заболевания COVID-19 медработники терапевтического отделения городской больницы переведены на работу вахтовым методом.

С 12 апреля медицинская бригада из 4 работников терапевтического отделения заступила на 14 дней работы без возможности выхода за пределы отделения.

Что предшествовало: Главный санитарный врач Виктор Ляшко в воскресенье сообщил, что больше всего летальных случаев от коронавирусной болезни зарегистрировано в Ивано-Франковской области.

Согласно статистике Минздрава, по состоянию на 12 апреля в Ивано-Франковской области зарегистрирован 291 случай заболевания COVID-19. 

Всего, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинская правда
Темы: коронавирусИвано-Франковская областьмедицина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
коронавирус
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
Экономика Китая побила прогнозы роста после снятия пандемических ограничений
Байден отменил в США режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за коронавируса
Последние новости
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
07:11
Тайвань заявляет что восемь китайских истребителей пересекли срединную линию пролива
06:17
Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане
05:29
Сигналы Путина о готовности остановить войну посылают, чтобы помешать военной помощи – ISW
04:54
ISW считает, что россияне используют химическое оружие на левом берегу Херсонщины
03:49
Коллаборационисты закончились. Оккупанты на юге и востоке Украины испытывают нехватку кадров – Сопротивление
03:11
На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату
02:10
ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками
01:23
Турция нанесла авиаудары на севере Ирака и Сирии
00:28
В Хмельницкой области работала ПВО
Все новости...
Реклама: