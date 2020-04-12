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Дніпропетровщина: 53 медпрацівники на ізоляції через контакт із хворою

Неділя, 12 квітня 2020, 16:55
Дніпропетровщина: 53 медпрацівники на ізоляції через контакт із хворою

На Дніпропетровщині у райцентрі Петропавлівка через інфікування коронавірусом медсестри на ізоляції перебувають 53 медпрацівники місцевої лікарні.

Джерело: начальниця відділу санепіднагляду ГУ Держспоживслужби в Дніпропетровській області Неля Полюхович у коментарі Радіо Свобода

Деталі: За її даними, у всіх медпрацівників взяли аналізи методом полімеразної ланцюгової реакції, на результати очікують.

Жінка, у якої діагностували хворобу, мала контакти з членами релігійної організації, яка проводила біблійну школу в Першотравенську, де потім зафіксували спалах коронавірусу.

За даними МОЗ, станом на ранок 12 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтвердили 58 випадків COVID-19.

Що передувало: 9 квітня поліція порушила кримінальну справу проти біблейської школи у Першотравенську Дніпропетровської області. Підозрюють, що вона стала джерелом спалаху коронавірусної хвороби Covid-19 у місті.

За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Українська правда

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Теми: Дніпропетровська областькоронавірус
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