Днепропетровщина: 53 медработники на изоляции из-за контакта с больной

В Днепропетровской области в райцентре Петропавловка из-за инфицирования коронавирусом медсестры на изоляции находятся 53 медработника местной больницы.

Источник: начальница отдела санэпиднадзора ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович в комментарии Радио Свобода

Детали: По ее данным, у всех медработников взяли анализы методом полимеразной цепной реакции, результатов ожидают.

Женщина, у которой диагностировали болезнь, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Первомайске, где затем зафиксировали вспышку коронавируса.

По данным Минздрава, по состоянию на утро 12 апреля в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 58 случаев COVID-19.

Что предшествовало: 9 апреля полиция возбудила уголовное дело против библейской школы в Першотравенске Днепропетровской области. Подозревают, что она стала источником вспышки коронавирусной болезни Covid-19 в городе.

По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

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