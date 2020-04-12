Днепропетровщина: 53 медработники на изоляции из-за контакта с больной
В Днепропетровской области в райцентре Петропавловка из-за инфицирования коронавирусом медсестры на изоляции находятся 53 медработника местной больницы.
Источник: начальница отдела санэпиднадзора ГУ Госпотребслужбы в Днепропетровской области Неля Полюхович в комментарии Радио Свобода
Детали: По ее данным, у всех медработников взяли анализы методом полимеразной цепной реакции, результатов ожидают.
Женщина, у которой диагностировали болезнь, имела контакты с членами религиозной организации, проводившей библейскую школу в Первомайске, где затем зафиксировали вспышку коронавируса.
По данным Минздрава, по состоянию на утро 12 апреля в Днепропетровской области лабораторно подтвердили 58 случаев COVID-19.
Что предшествовало: 9 апреля полиция возбудила уголовное дело против библейской школы в Першотравенске Днепропетровской области. Подозревают, что она стала источником вспышки коронавирусной болезни Covid-19 в городе.
По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.
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