Пожежа в Чорнобильській зоні: на лівому березі Прип'яті загорянь немає

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Неділя, 12 квітня 2020, 23:51
Державне агентство України з управління зоною відчуження

У зоні відчуження тривають заходи з ліквідації пожежі, при цьому на лівому березі Прип'яті загорянь немає.

Джерело: Державне агентство України з управління зоною відчуження

Дослівно: "Станом на 20:00 12 квітня тривають заходи з ліквідації пожеж, а саме: поблизу с. Чистогалівка та с. Лелів на території Корогодського лісництва спостерігається тління лісової підстилки окремими осередками.

На території Денисовецького лісництва в заплаві р. Грезля спостерігається тління трав'яного настилу і чагарників окремими вогнищами.

На території Котовського лісництва спостерігається тління трав'яного настилу між смт Поліське, с. Тараси та с. Володимирівка.

Основні осередки пожеж знаходяться в районі с. Варовичі та с.Чистогалівка, де спостерігається горіння трав’яного настилу, очерету та лісової підстилки окремими осередками".

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Передісторія:

  • З 4 квітня в Чорнобильській зоні відчуження не можуть загасити пожежу, яка виникла, за даними поліції, в результаті умисного підпалу трави "заради забави".
  • Станом на ранок 11 квітня, окремі осередки пожежі мали місце у Денисовицькому, Котовському, Корогодському лісництвах Зони відчуження.

Українська правда
Теми: Чорнобиль пожежа


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