Пожар в Чернобыльской зоне: на левом берегу Припяти возгораний нет

В зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожара, при этом на левом берегу Припяти возгораний нет.

Источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Дословно: "По состоянию на 20:00 12 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

Основные очаги пожаров находятся в районе с. Варовичи и с.Чистогаливка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами".

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Предыстория: