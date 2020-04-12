Пожар в Чернобыльской зоне: на левом берегу Припяти возгораний нет

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Воскресенье, 12 апреля 2020, 23:51
Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

В зоне отчуждения продолжаются мероприятия по ликвидации пожара, при этом на левом берегу Припяти возгораний нет.

Источник: Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения

Дословно: "По состоянию на 20:00 12 апреля продолжаются мероприятия по ликвидации пожаров, а именно: вблизи с. Чистогаливка и с. Лелев на территории Корогодского лесничества наблюдается тление лесной подстилки отдельными очагами.

На территории Денисовецкого лесничества в пойме р. Грезля наблюдается тление травяного настила и кустарников отдельными очагами.

На территории Котовского лесничества наблюдается тление травяного настила между пгт Полесское, с. Тарасы и с. Владимировка.

Основные очаги пожаров находятся в районе с. Варовичи и с.Чистогаливка, где наблюдается горение травяного настила, камыша и лесной подстилки отдельными очагами".

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Предыстория:

  • С 4 апреля в Чернобыльской зоне отчуждения не могут потушить пожар, возникший, по данным полиции, в результате умышленного поджога травы "ради забавы".
  • По состоянию на утро 11 апреля, отдельные зоны пожара имели место в Денисовицком, Котовском, Корогодском лесничествах Зоны отчуждения.

Украинская правда
Темы: Чернобыль пожар


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