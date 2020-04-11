У Чорнобильській зоні все ще горить, радіаційний фон в нормі

Станом на ранок суботи в Зоні відчуження на Київщині продовжується гасіння окремих осередків пожеж.

Джерело: Держслужба з надзвичайних ситуацій

Дослівно: "Станом на 7 годину 11 квітня у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення підрозділами ДСНС спільно з працівниками лісової охорони ДАЗВ продовжується гасіння пожеж на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв.

Спостерігається горіння трав’яного настилу та лісової підстилки окремими осередками.

До гасіння пожеж залучено 319 чоловік та 85 одиниць техніки, з них від ДСНС 264 чоловік особового складу та 81 одиниця техніки, в тому числі 3 літаки та 3 вертольоти ДСНС, якими 10 квітня здійснено 96 скидів (240 тонн води)".

Деталі: У ДСНС запевнили, що в Києві та Київській області радіаційна обстановка стабільна, потужність експозиційної дози на поверхні ґрунту та вміст радіонуклідів у воді не перевищують допустимих значень.

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