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На Миколаївщині зафіксували вже 5 випадків коронавірусу

Понеділок, 13 квітня 2020, 04:50
На Миколаївщині зафіксували вже 5 випадків коронавірусу

У Миколаївській області станом на 20:00 12 квітня підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом. 

Джерело: пресслужба Миколаївської ОДА

Деталі: Три нових випадки вдалось виявити завдяки епідеміологічному розслідуванню серед осіб, які контактували із двома жінками, у яких у перших в області підтвердили захворювання. 

4 випадки зареєстровані в одному селі області, 5-та особа мешкає у Вознесенську. 

"На даний час проведено визначення розширеного кола контактних у кількості 17 осіб, які потребують термінового лабораторного обстеження", – зазначили у пресслужбі.

Що передувало: У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом. 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • За даними МОЗ, станом на ранок неділі, в Україні підтверджено 2 777 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. 83 хворих померли і 89 – одужали.

Українська правда
Теми: Миколаївська областькоронавірус
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