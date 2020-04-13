На Миколаївщині зафіксували вже 5 випадків коронавірусу

У Миколаївській області станом на 20:00 12 квітня підтвердили 5 випадків зараження коронавірусом.

Джерело: пресслужба Миколаївської ОДА

Деталі: Три нових випадки вдалось виявити завдяки епідеміологічному розслідуванню серед осіб, які контактували із двома жінками, у яких у перших в області підтвердили захворювання.

4 випадки зареєстровані в одному селі області, 5-та особа мешкає у Вознесенську.

"На даний час проведено визначення розширеного кола контактних у кількості 17 осіб, які потребують термінового лабораторного обстеження", – зазначили у пресслужбі.

Що передувало: У Миколаївській області довгий час не було підтверджено жодного випадку зараження. Лише 11 квітня область вперше повідомила про 2 випадки інфікування коронавірусом.

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