Миколаївщина тепер теж із COVID-19: зафіксовано 2 випадки

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Субота, 11 квітня 2020, 09:50

У Миколаївській області зафіксовано два випадки захворювання на COVID-19. Таким чином, в Україні не лишилося жодної області без підтверджених випадків хвороби.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу

Пряма мова: "У нас уже немає жодної області, в якій не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. Сьогодні перші два випадки зафіксовано в Миколаївській області, у Вознесенському районі, в людей, які повернулися з Польщі.

Вони не увійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що випадки є".

Деталі: Ляшко додав, що не рекомендує всім "їхати святкувати Пасху в Миколаївську область", а рекомендує святкувати вдома.

Передісторія: 

  • Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу. 
  • За результами свого візиту Ляшко повідомив, що все побачене його задовільнило. Коронавірусу на Миколаївщині він не знайшов.
  • 10 квітня президент Володимир Зеленський доручив негайно розібратися із ситуацією у Миколаївській області, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

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Катерина Тищенко, УП
Теми: коронавірус Миколаївська область МОЗ


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