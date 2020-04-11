Миколаївщина тепер теж із COVID-19: зафіксовано 2 випадки

У Миколаївській області зафіксовано два випадки захворювання на COVID-19. Таким чином, в Україні не лишилося жодної області без підтверджених випадків хвороби.

Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу

Пряма мова: "У нас уже немає жодної області, в якій не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. Сьогодні перші два випадки зафіксовано в Миколаївській області, у Вознесенському районі, в людей, які повернулися з Польщі.

Вони не увійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що випадки є".

Деталі: Ляшко додав, що не рекомендує всім "їхати святкувати Пасху в Миколаївську область", а рекомендує святкувати вдома.

Передісторія:

Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

За результами свого візиту Ляшко повідомив, що все побачене його задовільнило. Коронавірусу на Миколаївщині він не знайшов.

10 квітня президент Володимир Зеленський доручив негайно розібратися із ситуацією у Миколаївській області, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.

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