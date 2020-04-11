Миколаївщина тепер теж із COVID-19: зафіксовано 2 випадки
У Миколаївській області зафіксовано два випадки захворювання на COVID-19. Таким чином, в Україні не лишилося жодної області без підтверджених випадків хвороби.
Джерело: головний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу в суботу
Пряма мова: "У нас уже немає жодної області, в якій не зафіксовано випадків коронавірусної хвороби. Сьогодні перші два випадки зафіксовано в Миколаївській області, у Вознесенському районі, в людей, які повернулися з Польщі.
Вони не увійшли в статистику за попередню добу, але щойно повідомили, що випадки є".
Деталі: Ляшко додав, що не рекомендує всім "їхати святкувати Пасху в Миколаївську область", а рекомендує святкувати вдома.
Передісторія:
- Вранці 9 квітня в Миколаїв прибув головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, який планує розібратися, чому в Миколаївській області не зафіксовано жодного випадку коронавірусу.
- За результами свого візиту Ляшко повідомив, що все побачене його задовільнило. Коронавірусу на Миколаївщині він не знайшов.
- 10 квітня президент Володимир Зеленський доручив негайно розібратися із ситуацією у Миколаївській області, де офіційно не зареєстровано жодного випадку захворювання на коронавірус.
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