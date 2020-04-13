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На Николаевщине зафиксировали уже 5 случаев коронавируса

Понедельник, 13 апреля 2020, 04:50
На Николаевщине зафиксировали уже 5 случаев коронавируса

В Николаевской области по состоянию на 20:00 12 апреля подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом.

Источник: пресс-служба Николаевской ОГА

Детали: Три новых случая удалось обнаружить благодаря эпидемиологическому расследованию среди людей, которые контактировали с двумя женщинами, у которых у первых в области подтвердили заболевание.

4 случая зарегистрированы в одном селе области, 5-тый человек проживает в Вознесенске.

"В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования", – отметили в пресс-службе.

Что предшествовало: В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения. Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.

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Напомним:

  • По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.

Украинская правда
Темы: Николаевская областькоронавирус
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