На Николаевщине зафиксировали уже 5 случаев коронавируса
В Николаевской области по состоянию на 20:00 12 апреля подтвердили 5 случаев заражения коронавирусом.
Источник: пресс-служба Николаевской ОГА
Детали: Три новых случая удалось обнаружить благодаря эпидемиологическому расследованию среди людей, которые контактировали с двумя женщинами, у которых у первых в области подтвердили заболевание.
4 случая зарегистрированы в одном селе области, 5-тый человек проживает в Вознесенске.
"В настоящее время проведено определение расширенного круга контактных в количестве 17 человек, которые требуют срочного лабораторного обследования", – отметили в пресс-службе.
Что предшествовало: В Николаевской области долгое время не было подтверждено ни одного случая заражения. Лишь 11 апреля область впервые сообщила о 2 случаях инфицирования коронавирусом.
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Напомним:
- По данным Минздрава, по состоянию на утро воскресенья, в Украине подтверждено 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 83 больных умерли и 89 – выздоровели.