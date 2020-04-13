ООС: У неділю ворог 3 рази відкривав вогонь

12 квітня бойовики 3 рази порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів загинув один український військовий та був поранений ще один боєць.

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Минулої доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське".

Деталі: Втрати російський найманців уточнюються. З початку доби ворог не проявляв вогневої активності.

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – звітують у штабі.