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ООС: У неділю ворог 3 рази відкривав вогонь

Понеділок, 13 квітня 2020, 07:15
ООС: У неділю ворог 3 рази відкривав вогонь

12 квітня бойовики 3 рази порушили режим "тиші". Внаслідок обстрілів загинув один український військовий та був поранений ще один боєць.  

Джерело: повідомлення штабу ООС

Дослівно: "Минулої доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил. Противник вів вогонь поблизу сіл Тарамчук, Водяне та Кримське".

Деталі: Втрати російський найманців уточнюються. З початку доби ворог не проявляв вогневої активності. 

"Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано", – звітують у штабі. 

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбас
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