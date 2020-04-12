Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Неділя на Донбасі: два обстріли, один загиблий і один травмований

Неділя, 12 квітня 2020, 18:03
Неділя на Донбасі: два обстріли, один загиблий і один травмований

Упродовж 12 квітня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, іще один отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку – поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження".

Деталі: Зазначається, що українські військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Що передувало: Раніше в неділю повідомлялося, що внаслідок обстрілу на Луганщині загинув один військовий Об'єднаних сил, ще один отримав бойове ураження.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували

МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF

У ЄС "ситі по горло" вибриками Угорщини: називають її "троянським конем Путіна"

фотоВ Одесі через дрони 11 постраждалих, пошкоджено гуртожиток і будинки, у районі Ізмаїла зачепило склади зерна

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

МВС Росії оголосило Буданова в розшук

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
11:44
У Польщі місцева влада не дозволила перевізникам знову блокувати ПП "Ягодин-Дорогуськ"
11:33
фотоВ іспанських маєтках ексвійськкома Борисова провели обшуки: майно арештували
11:27
Орбан заявив, що не проти вступу України в ЄС, але все одно проти початку переговорів
11:25
МВФ переказав Україні третій транш на 900 мільйонів доларів за програмою EFF
11:21
Майже половина всього обороту в українському ІТ припадає на Київ
11:09
По всій Україні оголошено повітряну тривогу через МіГ
11:08
Театральний ажіотаж 2023: українці відкривають для себе українську драматургію
11:02
"Нафтогаз" починає розробку стратегії декарбонізації
11:00
Почалися неофіційні переговори про нову угоду з ХАМАС щодо звільнення заручників − ЗМІ
10:55
Цьогоріч медіана доходу українських айтівців зросла на 11%: до 2630 доларів
Усі новини...
Реклама: