Неділя на Донбасі: два обстріли, один загиблий і один травмований

Упродовж 12 квітня збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів один український військовий загинув, іще один отримав бойове ураження.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Одразу після опівночі російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстріляли наші позиції поблизу села Тарамчук на Донеччині, а зранку – поблизу села Кримське в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

На жаль, внаслідок обстрілів Україна втратила одного мужнього захисника, ще один воїн отримав бойове ураження".

Деталі: Зазначається, що українські військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали жорстку та рішучу відповідь. Втрати противника уточнюються.

Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Що передувало: Раніше в неділю повідомлялося, що внаслідок обстрілу на Луганщині загинув один військовий Об'єднаних сил, ще один отримав бойове ураження.