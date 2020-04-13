ООС: В воскресенье враг 3 раза открывал огонь

172 просмотра
Понедельник, 13 апреля 2020, 07:15

12 апреля боевики 3 раза нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов погиб один украинский военный и был ранен еще один боец.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчука, Водяного и Крымского".

Детали: Потери российский наемников уточняются. С начала суток враг не проявлял огневой активности.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отчитываются в штабе.

Украинская правда
Темы: ООС Объединенные силы на Донбассе Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
Украинские военные ранили 7 российских наемников – ООС 12 апреля 2020, 07:17
Зеленский после визита на передовую: Военные живут в красном режиме 11 апреля 2020, 21:29
Обстрел вблизи Новотошковского: двух бойцов ранили 11 апреля 2020, 10:16
Все новости
Главные новости
На Николаевщине зафиксировали уже 5 случаев коронавируса
Минздрав подсчитал, сколько всего украинцев могут заразиться коронавирусом
12 апреля. No time to die: В США объявлен режим стихийного бедствия, Москву закрыли, Иерусалим разграничили
Коронавирус в Украине: за сутки обнаружили 266 новых больных
Все новости
соцсети

5 способов, как соцсети меняют наш мозг

здоровье

Употребление чеснока не убережет от коронавируса. ВОЗ опровергает мифы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів
Подпишитесь на наши уведомления!