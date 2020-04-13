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ООС: В воскресенье враг 3 раза открывал огонь

Понедельник, 13 апреля 2020, 07:15
ООС: В воскресенье враг 3 раза открывал огонь

12 апреля боевики 3 раза нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов погиб один украинский военный и был ранен еще один боец.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчука, Водяного и Крымского".

Детали: Потери российский наемников уточняются. С начала суток враг не проявлял огневой активности.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отчитываются в штабе.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на ДонбассеДонбасс
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