ООС: В воскресенье враг 3 раза открывал огонь
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Понедельник, 13 апреля 2020, 07:15
12 апреля боевики 3 раза нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов погиб один украинский военный и был ранен еще один боец.
Источник: сообщение штаба ООС
Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчука, Водяного и Крымского".
Детали: Потери российский наемников уточняются. С начала суток враг не проявлял огневой активности.
"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отчитываются в штабе.
Украинская правда
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