ООС: В воскресенье враг 3 раза открывал огонь

12 апреля боевики 3 раза нарушили режим "тишины". Вследствие обстрелов погиб один украинский военный и был ранен еще один боец.

Источник: сообщение штаба ООС

Дословно: "За прошедшие сутки российские оккупационные войска из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Противник вел огонь вблизи сел Тарамчука, Водяного и Крымского".

Детали: Потери российский наемников уточняются. С начала суток враг не проявлял огневой активности.

"Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано", – отчитываются в штабе.