Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки

В Украине по состоянию на 9 утра 13 апреля 3102 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.

Источник: Минздрав, данные Центра общественного здоровья

Детали: 93 случая были летальными (за сутки стало больше на 10) и 97 пациентов выздоровели.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 194 случая;

Волынская область – 78 случаев;

Днепропетровская область – 60 случаев;

Донецкая область – 11 случаев;

Житомирская область – 94 случая;

Закарпатская область – 92 случая;

Запорожская область – 85 случаев;

Ивано-Франковская область – 300 случаев;

Кировоградская область – 142 случая;

г. Киев – 495 случаев;

Киевская область – 216 случаев;

Львовская область – 124 случая;

Луганская область – 3 случая;

Николаевская область – 5 случаев;

Одесская область – 69 случаев;

Полтавская область – 25 случаев;

Ровенская область – 125 случаев;

Сумская область – 74 случая;

Тернопольская область – 273 случая;

Харьковская область – 11 случаев;

Херсонская область – 31 случай;

Хмельницкая область – 22 случая;

Черновицкая область – 462 случая;

Черкасская область – 102 случая;

Черниговская область – 9 случаев.

По состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.