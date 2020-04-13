Коронавирус в Украине 325 новых случаев, 10 умерших в сутки
В Украине по состоянию на 9 утра 13 апреля 3102 лабораторно подтвержденных случаях коронавирусной болезни COVID-19, за сутки зафиксировано 325 новых случаев.
Источник: Минздрав, данные Центра общественного здоровья
Детали: 93 случая были летальными (за сутки стало больше на 10) и 97 пациентов выздоровели.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область – 194 случая;
Волынская область – 78 случаев;
Днепропетровская область – 60 случаев;
Донецкая область – 11 случаев;
Житомирская область – 94 случая;
Закарпатская область – 92 случая;
Запорожская область – 85 случаев;
Ивано-Франковская область – 300 случаев;
Кировоградская область – 142 случая;
г. Киев – 495 случаев;
Киевская область – 216 случаев;
Львовская область – 124 случая;
Луганская область – 3 случая;
Николаевская область – 5 случаев;
Одесская область – 69 случаев;
Полтавская область – 25 случаев;
Ровенская область – 125 случаев;
Сумская область – 74 случая;
Тернопольская область – 273 случая;
Харьковская область – 11 случаев;
Херсонская область – 31 случай;
Хмельницкая область – 22 случая;
Черновицкая область – 462 случая;
Черкасская область – 102 случая;
Черниговская область – 9 случаев.
По состоянию на утро 13 апреля в Центр поступило 704 сообщение о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 11 136 сообщений о подозрении на COVID-19.